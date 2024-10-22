Новые названия одесских улиц появились на электронных картах и их занесли в реестр

Демьян Ганул в телеграм сообщил, что навигационные программы добавили новые названия улиц в Одессе, переименованные в честь погибших героев Украины.

О том что новые названия улиц Одессы, которые в июле своим решением переименовал глава Одесской ОВА Олег Кипер, занесли в Государственный реестр, сообщил адвокат и член группы по переименованию улиц при Одесской военной администрации Артем Карташов.

В ответе на запрос Карташова в государственное предприятие «Национальные информационные системы» сказано, что новые названия внесены в Словарь улиц по Одессе, а также Одесскому и Измаильскому районам.

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Теперь новыми названиями улиц можно непосредственно пользоваться и вести документацию.

«Они проработали пока не весь перечень, но те, которые были нам интересны, которые под особым вниманием общества находятся, одесские улицы — они были внесены», — отметил Артем Карташов.

По словам адвоката, теперь власти Одессы могут спокойно менять таблички с названиями улиц.

Напомним, 26 июля 2024 года глава Одесской военной администрации Олег Кипер подписал распоряжение о переименовании более 400 улиц: Большое переименование в Одессе и области: полный список новых названий