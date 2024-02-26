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Нові комфортні автобуси вже на маршрутах Одеси: де курсуватимуть

Нові комфортні автобуси вже на маршрутах Одеси: де курсуватимуть

Низькопідлогові комфортабельні автобуси розпочали курсувати на двох міських маршрутах. Вони спеціально призначені для перевезення маломобільних груп населення. Це автобус ATAMAN, який працює на маршруті №186, та ISUZU, який курсує на маршруті №168.

Запуск таких автобусів на міські маршрути став можливим завдяки діалогу міського Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху з приватними перевізниками.

За словами директора Департаменту Володимира Хитренка, для перевізників економічні обмеження у оновленні автопарку наразі є значним фактором. Тому введення таких комфортабельних автобусів відображає суттєве поліпшення якості міських перевезень.

Нові автобуси
Нові автобуси
Нові автобуси

Варто зазначити, що вартість нового автобуса середнього класу вітчизняного виробництва становить близько 3-3,5 млн гривень, тоді як ціни на комфортабельні низькопідлогові автобуси великого класу можуть сягати 8-10 млн гривень.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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