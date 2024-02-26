Нові комфортні автобуси вже на маршрутах Одеси: де курсуватимуть

Низькопідлогові комфортабельні автобуси розпочали курсувати на двох міських маршрутах. Вони спеціально призначені для перевезення маломобільних груп населення. Це автобус ATAMAN, який працює на маршруті №186, та ISUZU, який курсує на маршруті №168.
Запуск таких автобусів на міські маршрути став можливим завдяки діалогу міського Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху з приватними перевізниками.
За словами директора Департаменту Володимира Хитренка, для перевізників економічні обмеження у оновленні автопарку наразі є значним фактором. Тому введення таких комфортабельних автобусів відображає суттєве поліпшення якості міських перевезень.
Варто зазначити, що вартість нового автобуса середнього класу вітчизняного виробництва становить близько 3-3,5 млн гривень, тоді як ціни на комфортабельні низькопідлогові автобуси великого класу можуть сягати 8-10 млн гривень.
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