Нові комфортні автобуси вже на маршрутах Одеси: де курсуватимуть

Автобуси є, а перевезень немає: чому новий транспорт стоїть у депо і що з маршрутом «Північ — Південь» У «транспортному цеху» міськради наприкінці 2023 року відбулися серйозні кадрові зміни, за якими послідували чергові «транспортні стратегії» та обіцянки розвивати муніципальні перевезення. Однак городяни, на чиїх очах зникали трамвайні маршрути, а вулиці поділили між собою приватні перевізники, були б раді не втратити хоча б те, що залишилося. «Одеське життя» дізнавалася, чи стоять реальні управлінські рішення за оптимізмом чиновників і на який муніципальний транспорт можуть розраховувати пасажири найближчим часом. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як знайти забуті в громадському транспорті речі Буває так, що виходячи з переповнених пасажирами трамвая, тролейбуса або маршрутки, ми з полегшенням зітхаємо, але тут же розуміємо, що забули в громадському транспорті сумку або папку з документами. Що робити в такій ситуації, пояснюємо, виходячи з особистого досвіду. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Чому подаровані Одесі автобуси-велетні не возять пасажирів Подаровані Одесі містом-побратимом Регенсбург 18-метрові автобуси, які одеська мерія планувала запустити на лінію найближчим часом, поки що не можуть вийти на маршрут. Причин кілька. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ