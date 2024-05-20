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Ніколи знову: в Одесі “вживу” показали, як депортували кримських татар

Щороку 18 травня Україна вшановує пам’ять тисяч жертв геноциду кримськотатарського народу, який 1944 року був позбавлений своєї історичної Батьківщини – півострова Крим та депортований до віддалених районів Узбекистану, Казахстану, Російської Федерації. До 80-річчя депортації кримських татар в Одесі відбувся захід-перформанс, присвячений жертвам геноциду радянського режиму.

Одесити зібралися на залізничному вокзалі, щоб була змога побачити через реконструкцію жахливі події 1944 року: людей у товарних вагонах вивозили у невідомому напрямку, без води та одежі, дітей відривали від матерів. Багато хто загинув в дорозі, а хто вижив не зміг забути того жаху ніколи в своєму житті.

За різними даними було знищено близько 46% кримських татар, які загинули в перші роки депортації від голоду, хвороб та важких умов життя.

Геноцид без терміну давності: 80-літня річниця депортації кримських татар сталінським режимом

12 листопада 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію кримськотатарського народу геноцидом. До України приєдналися інші країни світу. З того часу щороку 18 травня відзначають День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, ця дата є символом боротьби за права та відновлення історичної справедливості.

«Тільки консолідована допомога, консолідована підтримка ЗСУдадуть можливість Криму стати вільним, українським. Це питання нашої з вами свідомості, тому ми повинні підтримувати ЗСУ”, – сказав голова ГО «Кримські татари Одещини», депутат Одеської міської ради Февзі Мамутов.

Учасники перформансу на знак пам’яті жертв радянського режиму запалили свічки: ніколи знову.

 

 

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