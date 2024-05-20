Новости Одессы и Одесской области

Никогда снова: в Одессе «вживую» показали, как депортировали крымских татар

Каждый год 18 мая Украина чтит память тысяч жертв геноцида крымскотатарского народа, который в 1944 году был лишен своей исторической Родины — полуострова Крым и депортирован в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана, российской федерации. К 80-летию депортации крымских татар в Одессе состоялось мероприятие-перформанс, посвященное жертвам геноцида советского режима.

Одесситы собрались на железнодорожном вокзале, чтобы была возможность увидеть через реконструкцию ужасные события 1944 года: людей в товарных вагонах вывозили в неизвестном направлении, без воды и одежды, детей отрывали от матерей. Многие погибли в дороге, а кто выжил не смог забыть того ужаса никогда в своей жизни.

По разным данным было уничтожено около 46% крымских татар, погибших в первые годы депортации от голода, болезней и тяжелых условий жизни.

Геноцид без срока давности: 80-летняя годовщина депортации крымских татар сталинским режимом

12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымскотатарского народа геноцидом. К Украине присоединились другие страны мира. С тех пор ежегодно 18 мая отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, эта дата является символом борьбы за права и восстановления исторической справедливости.

«Только консолидированная помощь, консолидированная поддержка ВСУ дадут возможность Крыму стать свободным, украинским. Это вопрос нашего с вами сознания, поэтому мы должны поддерживать ВСУ», — сказал председатель ОО «Крымские татары Одесской области», депутат Одесского городского совета Февзи Мамутов.

Участники перформанса в знак памяти жертв советского режима зажгли свечи: никогда снова.

 

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