Никогда снова: в Одессе «вживую» показали, как депортировали крымских татар

Одесситы собрались на железнодорожном вокзале, чтобы была возможность увидеть через реконструкцию ужасные события 1944 года: людей в товарных вагонах вывозили в неизвестном направлении, без воды и одежды, детей отрывали от матерей. Многие погибли в дороге, а кто выжил не смог забыть того ужаса никогда в своей жизни.

По разным данным было уничтожено около 46% крымских татар, погибших в первые годы депортации от голода, болезней и тяжелых условий жизни.

12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымскотатарского народа геноцидом. К Украине присоединились другие страны мира. С тех пор ежегодно 18 мая отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, эта дата является символом борьбы за права и восстановления исторической справедливости.

«Только консолидированная помощь, консолидированная поддержка ВСУ дадут возможность Крыму стать свободным, украинским. Это вопрос нашего с вами сознания, поэтому мы должны поддерживать ВСУ», — сказал председатель ОО «Крымские татары Одесской области», депутат Одесского городского совета Февзи Мамутов.

Участники перформанса в знак памяти жертв советского режима зажгли свечи: никогда снова.