Які зміни принесли шторми колонії фламінго на Одещині (фото)

Про це повідомляють на сторінці Національного природного парку “Тузлівські лимани”.

Дослідники розказують, що 26 листопада вітер сягав понад 20 м/с і хвилі на мілководному лимані були заввишки 50 см.

Але колонія птахів стійко перенесла два скажених буревії зі снігом та штормами.

Також у повідомленні йдеться, що після шторму весь берег на лимані Шагани був вкритий мотилем і біля кордону «Тузлівська Амазонія» з’явилася зграя фламінго.

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За підрахунками дослідників, усього прилетіло близько 900 особин. Це приблизно половина від усіх птахів, яких нарахували вчені в Нацпарку.

Можливо, вони вирішили урізноманітнити свій раціон. І після артемії, якою вони ласували на Алібеї, прилетіли похарчуватися мотилем на Шаганах. Та вже декілька днів тут і тримаються, –

повідомили дослідники.

Також їм вдалося сфотографувати декількох молодих птахів з жовтими кільцями. За номером на кільцях вчені встановили, що це пташенята, яких вони кыльцювали у вересні. А тому дослідники пересвідчились, що з пташенятами все добре та вони продовжують залишатися на території Парку “Тузлівські лимани”.

Фото: Олександр Бронсков