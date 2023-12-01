Які зміни принесли шторми колонії фламінго на Одещині (фото)

Потужний вітер на хвилі на мілководному лимані не налякали колонію рожевих птахів. Але змогли урізноманітнити їхній раціон.
Про це повідомляють на сторінці Національного природного парку “Тузлівські лимани”.
Дослідники розказують, що 26 листопада вітер сягав понад 20 м/с і хвилі на мілководному лимані були заввишки 50 см.
Але колонія птахів стійко перенесла два скажених буревії зі снігом та штормами.
Також у повідомленні йдеться, що після шторму весь берег на лимані Шагани був вкритий мотилем і біля кордону «Тузлівська Амазонія» з’явилася зграя фламінго.
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За підрахунками дослідників, усього прилетіло близько 900 особин. Це приблизно половина від усіх птахів, яких нарахували вчені в Нацпарку.
Можливо, вони вирішили урізноманітнити свій раціон. І після артемії, якою вони ласували на Алібеї, прилетіли похарчуватися мотилем на Шаганах. Та вже декілька днів тут і тримаються, –
повідомили дослідники.
Також їм вдалося сфотографувати декількох молодих птахів з жовтими кільцями. За номером на кільцях вчені встановили, що це пташенята, яких вони кыльцювали у вересні. А тому дослідники пересвідчились, що з пташенятами все добре та вони продовжують залишатися на території Парку “Тузлівські лимани”.
Фото: Олександр Бронсков