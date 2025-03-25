Але на практиці все виявилося не так просто. Закон ухвалили, але він не набрав чинності, бо його не підписав президент. Термін для можливого вето вже минув, але й підпису під документом досі немає. Тому переведення часу навесні 2025 року, швидше за все, таки відбудеться.

Коли переводимо годинники?

Якщо президент так і не підпише документ, то перехід на літній час відбудеться у ніч із 29 на 30 березня. О 03:00 ранку потрібно буде перевести стрілки на годину вперед. Тобто спатимемо на годину менше.

Читайте також: Скасування переведення годинників: несподівані наслідки для одеситів.