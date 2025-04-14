Про це в Телеграм повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Як повідомлялося, увечері 13 квітня 2025 року, Одеса та Одеський район пережили чергову масовану атаку ударних дронів-камікадзе. У місті пролунала серія потужних вибухів, на місцях «прильотів» спалахнули пожежі.

Унаслідок атаки ударних дронів в одному з медичних закладів Одеси пошкоджено перекриття та скління, понівечено операційну. Пацієнти не постраждали.

Крім того, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автомобілі.

Відомо про 5 постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу.

«На місці працюють оперативні служби та міський штаб. Після отримання дозволу комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків атаки та відновлення дорожнього полотна», – повідомив міський голова.

Також у вербну неділю російські терористи завдали подвійного удару балістичними ракетами по місту Суми. За оновленими даними, внаслідок цієї атаки загинули 34 людини, з них дві дитини. Постраждали 117 осіб, зокрема 15 дітей.