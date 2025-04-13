Росіяни вдарили балістикою по Сумах: десятки загиблих і поранених

Черговий цинічний удар російської балістичної ракети прийшовся на ранок недільного дня по місту Суми. «Істинні християни» цілеспрямовано били в самісінький центр міста – саме тоді, коли на вулицях було багато людей і хтось ішов до церкви святкувати Вербну неділю…

«Жахливий удар російської балістики по Сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим.

За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих і поранених мирних жителів. Лише покидьки можуть чинити таке. Відбираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким», – прокоментував трагедію президент Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що на російський терор потрібна жорстка реакція світу. Сполучених Штатів, Європи, усіх, хто хоче закінчення цієї війни та нескінченних убивств.

«Росія хоче саме такого терору і затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист», – написав у соцмережах Зеленський.

За попередніми даними, наразі відомо про 21 загиблого і щонайменше 20 поранених.

«Люди постраждали просто посеред вулиці, в автомобілях, у громадському транспорті, у будинках… Свідоме знищення цивільних у велике церковне свято», — прокоментував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зараз на місці трагедії триває рятувальна операція. Працюють усі необхідні служби. Слідчі та криміналісти збирають докази чергового жорстокого воєнного злочину Росії проти цивільного населення.

За оновленими даними, кількість постраждалих у Сумах зросла до 83 осіб.

Офіційна інформація: 13 квітня 2025 року, орієнтовно о 10:20 здійснено ракетний удар (два вибухи, попередньо «Іскандер-М») по місту Суми, попередньо, по конгрес-центру Сумського державного університету.

За попередньою інформацією, 21 людина загинула, 83 поранені, з них 5 дітей.

На місці працюють оперативні служби.

Інформація доповнюється…