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Тисячі мешканців Одеської області досі без світла: як енергетики усувають наслідки стихії (відео)

Тисячі мешканців Одеської області досі без світла: як енергетики усувають наслідки стихії (відео)

На Одещині триває боротьба з наслідками стихії, яка вирувала в ніч проти 27 листопада. Лише минулої доби енергетики повернули світло у сотню населених пунктів області, але нічні пориви вітру принесли нові відключення. Робота триває цілодобово, допомагають миколаївські енергетики.

Про це повідомили у компанії ДТЕК “Одеські електромережі”.

Минулої доби, 30 листопада, енергетики повернули світло до будинків ще 19 713 сімей у 98 населених пунктах Одеської області.

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Як повідомили у ДТЕК, незважаючи на цілодобову роботу, станом на 1 грудня в роботі залишається ще близько 9 тисяч заявок.

“Нічні пориви вітру принесли нові відключення, але ситуація контрольована. Щоб прискорити роботу, всі бригади виведені на лінії. Допомагають нам колеги з Миколаївобленерго та Одесаміськсвітла. Проте в Одесі та області піднявся вітер, пориви якого сягають 15-20 м/с, тож аварійних відключень стає більше. Запевняємо вас: ні вітер, ні сніг, ні холод не зупинить нас! Працюємо у посиленому режимі”, – йдеться у повідомленні.

Наразі найскладніша ситуація залишається у Білгороді-Дністровському та Одеському районах. Залишається кілька сотень заявок і по Одесі.

Генеральний директор ДТЕК “Одеські електромережі” Дмитро Григор’єв розповів, як відбувається відновлення світла в Одесі:

Як повідомляло “Одеське життя”, зі зниженням температури до 8 градусів морозу і нижче виникатиме дефіцит в енергосистемі України. Тому, швидше за все, почнуть вводити нетривалі відключення світла  у пікові години.

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