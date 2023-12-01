Новости Одессы и Одесской области

Тысячи жителей Одесской области до сих пор без света: как энергетики устраняют последствия стихии (видео)

Тысячи жителей Одесской области до сих пор без света: как энергетики устраняют последствия стихии (видео)

В Одесской области продолжается борьба с последствиями стихии, которая бушевала в ночь на 27 ноября. Только за прошедшие сутки энергетики вернули свет в сотню населенных пунктов области, но ночные порывы ветра принесли новые отключения. Работа идет круглосуточно, помогают николаевские энергетики.

Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

За прошедшие сутки, 30 ноября, энергетики вернули свет в дома еще 19 713 семей в 98 населенных пунктах Одесской области.

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Как сообщили в ДТЭК, несмотря на круглосуточную работу, по состоянию на 1 декабря в работе остается еще около 9 тысяч заявок.

«Ночные порывы ветра принесли новые отключения, но ситуация контролируемая. Чтобы ускорить работу, все бригады выведены на линии. Помогают нам коллеги из Николаевоблэнерго и Одессагорсвета. Однако в Одессе и области поднялся ветер, порывы которого достигают 15-20 м/с, поэтому аварийных отключений становится больше. Уверяем вас: ни ветер, ни снег, ни холод не остановит нас! Работаем в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

Сейчас самая сложная ситуация остается в Белгороде-Днестровском и Одесском районах. Остается несколько сот заявок и по Одессе.

Генеральный директор ДТЭК «Одесские лектросети» Дмитрий Григорьев рассказал, как проходит восстановление света в Одессе:

Как сообщала «Одесская жизнь», со снижением температуры до 8 градусов мороза и ниже будет возникать дефицит в энергосистеме Украины. Поэтому, скорее всего, начнут вводить непродолжительные отключения света в пиковые часы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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