В Одесі масові відключення світла: понад 100 вулиць залишаться без електрики (адреси)

У середу, 17 січня, ДТЕК проводить регламентні ремонтні роботи в Одесі, тож жителі понад сотню вулиць проведуть день без електропостачання.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00
- М.Бабаджаняна, 28,
- Бреуса, 1-61,
- Кропивницького, 1-22,
- Хвойна, 15,
- пров. Хвойний, 2-27,
- Багрицького, 1-10,
- Люстдорфська дор., 8-22,
- пров. Люстдорфський, 8,
- Пішеніна, 21-26,
- Скворцова, 2,4,
- Ц.Заводська, 3-17,
- Єфимова, 14-30.
Роботи до 19.00
- М.Арнаутська, 90-113,
- Сонячна, 1-41,
- узвіз С.Олійника, 6-12,
- Г.Доватора, 1-62,
- П.Мирного, 1-34,
- Улітіна, 19-25,
- Ак.Гаркавого, 15-156,
- Ветеранів Праці, 14-49,
- Житомирська, 1-202,
- Літакова, 44-52,
- пров. Високий, 1-7, 11-20,
- Могилевська, 1-22,
- Сільська, 1-37,
- Південна, 27,
- В.Арнаутська, 1-111,
- Г.Цвєтаєва, 2-34,
- Патріотична, 1-36,
- Ашхабадська, 1-36,
- Крайня, 3-88,
- Умова, 1-122,
- Аркаса, 1-54,
- Нескучна, 33-61,
- Ризька, 1-34,
- П.Лещенко, 1-41,
- Карпатська, 1-22,
- Сталепрокатна, 1-418,
- пров. Гагаріна, 1-25,
- пр.Гагаріна, 1,
- Леонова, 57,
- Бородінська, 1-41,
- В.Сосюри, 1-82,
- Магістральна, 1-62,
- Дальницька, 19,
- Творча, 1-27,
- Уманська, 1-28, 29,31,
- Волоколамська, 39-60,
- Липнева, 1-31,
- Подільська, 2-34,
- Самарська, 1-75,
- Клинова, 1-60,
- Смоленська, 1-51,
- Бессарабська, 2-6,
- Бібліотечна, 1-21,
- Болградська, 2-26,
- Північна, 1-12,
- пров. 2-й Східний, 1-9,
- Лідерсовський б-р, 19-21,
- пров. 2-й Лермонтовський, 1-7,
- пров. Лермонтовський, 1-13,
- Молодіжна, 1-34,
- Польова, 1-49,
- Урожайна, 3-44,
- Путьова, 4,
- пров.Молодіжний, 22-33,
- А.Лазарєва, 27-43,
- Преображенська, 65-71,
- Тираспольська, 1-25,
- Базарна, 70,
- Балківська, 69-95,
- пров. Поперечний, 1-17,
- Градоначальницька, 37-49,
- Леонтовича, 8,
- Літакова, 47,52,
- Творча, 30-51.
Південний РЕМ
Роботи до 11.00
- 2-а Лінія М.Демченко, 61а,
- Бузкова, 31-33.
Роботи до 17.00
- Ак.Глушка, 30-40,
- Н.Сотні, 79-91,
- Левітана, 123б,
- Г.Швигіна, 6-40,
- Геранева, 5-12,
- Контр-адмірала Луніна, 15, 15а,
- Новаторів, 5-17,
- Адміральський пр-т, 22-42,
- Кропивницького, 17-38,
- Люстдорфська дор., 17-36.
Роботи до 19.00
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Макаренка, 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Рівності, 2-195,
- пров. 1-й Рівності, 1-197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- Фонтанська дор., 106-129,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Академічна, 1-52,
- Тімірязєва, 34-84,
- Г.Ахматової, 1-40,
- Костанді, 14-77,
- Ялинкова, 2-58,
- пров. 2-3й Український, 1-12,
- пров. Новоукраїнський, 2-31,
- Баштанна, 2-16,
- Купріна, 7-54,
- Окружна, 29-42,
- пров. 1-2й Академічний, 1-21,
- Дачна, 3-30,
- Львівська, 7-52,
- Сумська, 3-69,
- пров. 2-й Дачний, 1-9,
- пров. Львівський, 2-76,
- Гаршина, 8-30,
- Кришталева, 1,
- пров. Гаршина, 3-22,
- пров. Літній, 5,
- пров. Рівний, 1-11,
- Китобійна, 2-92,
- О.Невського, 1-33,
- Педагогічна, 21,
- Тульська, 1-51,
- Чернігівська, 1-24,
- пров. 1-2й Китобійний, 1-50,
- пров. Чернігівський, 1-8,
- Бузкова, 30-55,
- Вавілова, 5-78,
- Відважних, 1-50,
- Естафетна, 3-13,
- Просвіти, 42-55,
- Дружний 1-я лінія, 22-57,
- Білоруська, 24,30,
- пров. Гетьманський, 2-10,
- Озерна, 43-46,
- Проектуєма, 1-5,
- Дружний 2-3а лінія, 2-51,
- І.Вазова, 9,
- Вертелецького, 7б,13,
- Д.Донського, 1-45,
- Левкоєва, 1-7,
- Лядова, 1-25,
- Нем.-Данченка, 10-16,
- Обільна, 1-35,
- Планетна, 1-38,
- Прорізна, 5,5а,
- Собінова, 15-20,
- Флотська, 4-21,
- пров. 1-й Рясний, 1-15,
- пров. Флотський, 2-23,
- Архітектурна, 10-14,
- Достоєвського, 1-25,
- Кавунова, 1-18,
- Кримська, 1-3,
- Окружна, 17-42,
- пров. Слави, 1-10,
- пров. Кримський, 1-22,
- пров. 1-4й О.Невського, 1-8,
- Харківська, 1-20,
- Шишкіна, 1-44,
- Юннатів, 1-15,
- пров. 1-й Юннатів, 1-12,
- Левітана, 19,
- пров. 1-3й Шишкіна, 1-20,
- пров. 2-3й Костанді, 2-8,
- пров. Безіменний, 2-12,
- пров. Д.Донського, 2а,3,
- пров. Іподромний, 10,
- пров. Молокова, 1-12.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- Вишнева, 1-43,
- пров. Вишневий, 2-14,
- пров. Л.Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18-43,
- Хуторська, 15-105,
- Ак.Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1-51,
- пров. Цементний, 1-17,
- Дем’янова, 1-13,
- Луцька , 1-29,
- Яблучна, 1-4,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 1-58,
- Геологічна, 9-23,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29,
- Перемоги , 1-45,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5,
- Пісочна, 10-84.