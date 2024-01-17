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В Одесі масові відключення світла: понад 100 вулиць залишаться без електрики (адреси)

В Одесі масові відключення світла: понад 100 вулиць залишаться без електрики (адреси)

У середу, 17 січня, ДТЕК проводить регламентні ремонтні роботи в Одесі, тож жителі понад сотню вулиць проведуть день без електропостачання.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00

  • М.Бабаджаняна, 28,
  • Бреуса, 1-61,
  • Кропивницького, 1-22,
  • Хвойна, 15,
  • пров. Хвойний, 2-27,
  • Багрицького, 1-10,
  • Люстдорфська дор., 8-22,
  • пров. Люстдорфський, 8,
  • Пішеніна, 21-26,
  • Скворцова, 2,4,
  • Ц.Заводська, 3-17,
  • Єфимова, 14-30.

Роботи до 19.00

  • М.Арнаутська, 90-113,
  • Сонячна, 1-41,
  • узвіз С.Олійника, 6-12,
  • Г.Доватора, 1-62,
  • П.Мирного, 1-34,
  • Улітіна, 19-25,
  • Ак.Гаркавого, 15-156,
  • Ветеранів Праці, 14-49,
  • Житомирська, 1-202,
  • Літакова, 44-52,
  • пров. Високий, 1-7, 11-20,
  • Могилевська, 1-22,
  • Сільська, 1-37,
  • Південна, 27,
  • В.Арнаутська, 1-111,
  • Г.Цвєтаєва, 2-34,
  • Патріотична, 1-36,
  • Ашхабадська, 1-36,
  • Крайня, 3-88,
  • Умова, 1-122,
  • Аркаса, 1-54,
  • Нескучна, 33-61,
  • Ризька, 1-34,
  • П.Лещенко, 1-41,
  • Карпатська, 1-22,
  • Сталепрокатна, 1-418,
  • пров. Гагаріна, 1-25,
  • пр.Гагаріна, 1,
  • Леонова, 57,
  • Бородінська, 1-41,
  • В.Сосюри, 1-82,
  • Магістральна, 1-62,
  • Дальницька, 19,
  • Творча, 1-27,
  • Уманська, 1-28, 29,31,
  • Волоколамська, 39-60,
  • Липнева, 1-31,
  • Подільська, 2-34,
  • Самарська, 1-75,
  • Клинова, 1-60,
  • Смоленська, 1-51,
  • Бессарабська, 2-6,
  • Бібліотечна, 1-21,
  • Болградська, 2-26,
  • Північна, 1-12,
  • пров. 2-й Східний, 1-9,
  • Лідерсовський б-р, 19-21,
  • пров. 2-й Лермонтовський, 1-7,
  • пров. Лермонтовський, 1-13,
  • Молодіжна, 1-34,
  • Польова, 1-49,
  • Урожайна, 3-44,
  • Путьова, 4,
  • пров.Молодіжний, 22-33,
  • А.Лазарєва, 27-43,
  • Преображенська, 65-71,
  • Тираспольська, 1-25,
  • Базарна, 70,
  • Балківська, 69-95,
  • пров. Поперечний, 1-17,
  • Градоначальницька, 37-49,
  • Леонтовича, 8,
  • Літакова, 47,52,
  • Творча, 30-51.

Південний РЕМ

Роботи до 11.00

  • 2-а Лінія М.Демченко, 61а,
  • Бузкова, 31-33.

Роботи до 17.00

  • Ак.Глушка, 30-40,
  • Н.Сотні, 79-91,
  • Левітана, 123б,
  • Г.Швигіна, 6-40,
  • Геранева, 5-12,
  • Контр-адмірала Луніна, 15, 15а,
  • Новаторів, 5-17,
  • Адміральський пр-т, 22-42,
  • Кропивницького, 17-38,
  • Люстдорфська дор., 17-36.

Роботи до 19.00

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Макаренка, 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Рівності, 2-195,
  • пров. 1-й Рівності, 1-197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • Фонтанська дор., 106-129,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Академічна, 1-52,
  • Тімірязєва, 34-84,
  • Г.Ахматової, 1-40,
  • Костанді, 14-77,
  • Ялинкова, 2-58,
  • пров. 2-3й Український, 1-12,
  • пров. Новоукраїнський, 2-31,
  • Баштанна, 2-16,
  • Купріна, 7-54,
  • Окружна, 29-42,
  • пров. 1-2й Академічний, 1-21,
  • Дачна, 3-30,
  • Львівська, 7-52,
  • Сумська, 3-69,
  • пров. 2-й Дачний, 1-9,
  • пров. Львівський, 2-76,
  • Гаршина, 8-30,
  • Кришталева, 1,
  • пров. Гаршина, 3-22,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний, 1-11,
  • Китобійна, 2-92,
  • О.Невського, 1-33,
  • Педагогічна, 21,
  • Тульська, 1-51,
  • Чернігівська, 1-24,
  • пров. 1-2й Китобійний, 1-50,
  • пров. Чернігівський, 1-8,
  • Бузкова, 30-55,
  • Вавілова, 5-78,
  • Відважних, 1-50,
  • Естафетна, 3-13,
  • Просвіти, 42-55,
  • Дружний 1-я лінія, 22-57,
  • Білоруська, 24,30,
  • пров. Гетьманський, 2-10,
  • Озерна, 43-46,
  • Проектуєма, 1-5,
  • Дружний 2-3а лінія, 2-51,
  • І.Вазова, 9,
  • Вертелецького, 7б,13,
  • Д.Донського, 1-45,
  • Левкоєва, 1-7,
  • Лядова, 1-25,
  • Нем.-Данченка, 10-16,
  • Обільна, 1-35,
  • Планетна, 1-38,
  • Прорізна, 5,5а,
  • Собінова, 15-20,
  • Флотська, 4-21,
  • пров. 1-й Рясний, 1-15,
  • пров. Флотський, 2-23,
  • Архітектурна, 10-14,
  • Достоєвського, 1-25,
  • Кавунова, 1-18,
  • Кримська, 1-3,
  • Окружна, 17-42,
  • пров. Слави, 1-10,
  • пров. Кримський, 1-22,
  • пров. 1-4й О.Невського, 1-8,
  • Харківська, 1-20,
  • Шишкіна, 1-44,
  • Юннатів, 1-15,
  • пров. 1-й Юннатів, 1-12,
  • Левітана, 19,
  • пров. 1-3й Шишкіна, 1-20,
  • пров. 2-3й Костанді, 2-8,
  • пров. Безіменний, 2-12,
  • пров. Д.Донського, 2а,3,
  • пров. Іподромний, 10,
  • пров. Молокова, 1-12.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Вишнева, 1-43,
  • пров. Вишневий, 2-14,
  • пров. Л.Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-43,
  • Хуторська, 15-105,
  • Ак.Панкратової, 1-61,
  • Хавкіна, 1-51,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Дем’янова, 1-13,
  • Луцька , 1-29,
  • Яблучна, 1-4,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кругова, 1-58,
  • Геологічна, 9-23,
  • Степова, 1-31,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • Перемоги , 1-45,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5,
  • Пісочна, 10-84.
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