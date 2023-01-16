Новости Одессы и Одесской области

Помнить о «киборгах»: 16 января в Украине чествуют защитников Донецкого аэропорта (видео)

16 января в Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта, которые 9 лет назад смело защищали стратегически важную фронтовую точку и были такими стойкими, что сам враг стал называть их «киборгами». В памятный день «Одесская жизнь» вспоминает, как происходила оборона аэропорта украинскими бойцами.

Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года и продолжались 242 дня. Все это время военные ВСУ, добровольцы, медики и волонтеры противостояли оккупантам так называемой ДНР.

В аэропорту и прилегающих территориях воевали батальон «Днепр-1», 93-я, 95-я и 79-я бригады, воины 3-го кировоградского полка спецназначения, добровольцы из ДУК «Правый сектор», батальон «ОУН» и военные из других частей.

Сразу после захвата врагом Донецка местный аэропорт стал «горячей точкой». Осенью 2014 года до 60% всех российских вооруженных сил шли на штурм ДАПа. Аэропорт превратился в «Брестскую крепость 21 века».

Финальная волна боев прошла в начале 2015 года. 13 января от постоянных обстрелов упала диспетчерская башня – именно она стала символом борьбы за аэропорт.

20 января террористы «ДНР» взорвали новый терминал, использовав три тонны тротила. В результате мощного взрыва погибли 58 украинских воинов, а ДАП превратился в руины, которые уже не было возможности защищать.

В общей сложности при обороне аэропорта погибли около 100 украинских военных, еще более 400 получили ранения.

Впервые чествование защитников ДАПа состоялось в 2018 году по инициативе самих «киборгов». Иногда эту памятную дату также отмечают 20 января.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить