Новини Одеси та Одеської області

Нацбанк спростував інформацію про блокування рахунків українців

Нацбанк спростував інформацію про блокування рахунків українців

Нацбанк України спростував інформацію, яку поширили деякі сайти і соцмережі про те, що рахунки українців блокуватимуть за часте зняття готівки з карткових рахунків і використання кредитних коштів.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Про це повідомляє телеграм-канал «Одеського життя» з посиланням на Нацбанк України.

Останнім часом поширюються чутки про нібито блокування рахунків за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, і за часте використання готівкових кредитів.

Ця інформація не відповідає дійсності, підкреслюють у Нацбанку.

Медіа посилаються на «рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні», не вказуючи конкретні документи.

«Однак у жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає!», – йдеться в повідомленні.

Нацбанк додав, що банки застосовують «ризик-орієнтований підхід» і діють у межах законодавства.

Читайте також: Чи блокуватимуть банківські картки та рахунки ухилистам: що говорять у Нацбанку

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk