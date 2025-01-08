Нацбанк спростував інформацію про блокування рахунків українців

Про це повідомляє телеграм-канал «Одеського життя» з посиланням на Нацбанк України.

Останнім часом поширюються чутки про нібито блокування рахунків за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, і за часте використання готівкових кредитів.

Ця інформація не відповідає дійсності, підкреслюють у Нацбанку.

Медіа посилаються на «рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні», не вказуючи конкретні документи.

«Однак у жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає!», – йдеться в повідомленні.

Нацбанк додав, що банки застосовують «ризик-орієнтований підхід» і діють у межах законодавства.

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