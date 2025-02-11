Про це повідомляє Одеська міська рада.
Фахівці КУ СМЕП встановили блоки безперебійного живлення на перехрестях вулиць:
- Італійська – Успенська,
- Олександрівський проспект – Святослава Караванського (біля Одеського ліцею №1),
- Мечникова – провулок Високий,
- Італійська – Грецька,
- Балківська – Мельницька,
- 28-ї бригади – проспект Князя Володимира Великого,
- Отамана Головатого – Одарія,
- Чорноморського Козацтва, 72 (ПрАТ «ОДЕСІЛЬМАШ»).
Нагадаємо, модернізація світлофорів є частиною міської програми з підвищення безпеки дорожнього руху. Перші кроки із впровадження систем безперебійного живлення почалися минулого літа.