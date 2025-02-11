перехрестя
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Про це повідомляє Одеська міська рада.

Фахівці КУ СМЕП встановили блоки безперебійного живлення на перехрестях вулиць:

  • Італійська – Успенська,
  • Олександрівський проспект – Святослава Караванського (біля Одеського ліцею №1),
  • Мечникова – провулок Високий,
  • Італійська – Грецька,
  • Балківська – Мельницька,
  • 28-ї бригади – проспект Князя Володимира Великого,
  • Отамана Головатого – Одарія,
  • Чорноморського Козацтва, 72 (ПрАТ «ОДЕСІЛЬМАШ»).

світлофор

Нагадаємо, модернізація світлофорів є частиною міської програми з підвищення безпеки дорожнього руху. Перші кроки із впровадження систем безперебійного живлення почалися минулого літа.

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