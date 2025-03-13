Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Фахівці КУ “СМЕП” встановили внутрішнє кільце з гумових колесовідбійників, яке не дає проїхати перехрестя на великій швидкості, що сприяє безпеці.

Нанесено дорожню розмітку та встановлено відповідні дорожні знаки.

Схему кругового руху для цієї ділянки розробили ще 2021-го, проте реалізували лише зараз. Інтенсивний рух на цій ділянці часто призводив до заторів та аварій. Тепер на цьому перехресті набагато менше точок конфлікту – потенційних місць для ДТП.

Нагадаємо, в Одесі планують ремонт розворотного кільця трамвайного маршруту №7. На підприємстві «Одесміськелектротранс» обіцяють, що ремонт робитимуть без зупинки руху.

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