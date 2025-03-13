круговий рух
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Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Фахівці КУ “СМЕП” встановили внутрішнє кільце з гумових колесовідбійників, яке не дає проїхати перехрестя на великій швидкості, що сприяє безпеці.

круговий рух

Нанесено дорожню розмітку та встановлено відповідні дорожні знаки.

круговий рух

Схему кругового руху для цієї ділянки розробили ще 2021-го, проте реалізували лише зараз. Інтенсивний рух на цій ділянці часто призводив до заторів та аварій. Тепер на цьому перехресті набагато менше точок конфлікту – потенційних місць для ДТП.

Нагадаємо, в Одесі планують ремонт розворотного кільця трамвайного маршруту №7. На підприємстві «Одесміськелектротранс» обіцяють, що ремонт робитимуть без зупинки руху.

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