На згадку про загиблих Захисників: у Сергіївці відкрили Алею Слави (фоторепортаж)

У селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області відкрили Алею Слави на згадку про мешканців місцевої громади, які загинули в боях за свободу та незалежність України.
Про це повідомили на сторінці Сергіївської громади у Facebook.
На урочистій церемонії відкриття Алеї Слави присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих воїнів та поклали квіти до меморіальних плит.
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Секретар Сергіївської селищної ради Артем Шевченко висловив щиру подяку всім, хто приєднався до створення Алеї та доклав максимум зусиль до її відкриття, а також зазначив, що відтепер це місце стало не лише меморіалом, а й символом об’єднання громади навколо спільної скорботи та прагнення миру.
На меморіальних плитах викарбувані імена 18 загиблих захисників. Це:
- Чайка Дмитро Іванович;
- Крайносвіт Максим Сергійович;
- Грищенко Станіслав Володимирович;
- Стойков Микола Іванович;
- Базиленко Євген Борисович;
- Сорокін Микола Іванович;
- Іванов Валерій Ілліч;
- Шуляков В’ячеслав Анатолійович;
- Андріянов Олексій В’ячеславович;
- Яровенко Сергій Валерійович;
- Гончарук Микола Євгенович;
- Шевельов Віктор Миколайович;
- Колесник Олексій Юрійович;
- Бондар Олександр Олександрович;
- Шевченко Олег Васильович;
- Баранюк Павло Борисович;
- Швець Євген Володимирович;
- Бистрика Андрій Олександрович.
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