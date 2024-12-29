На згадку про загиблих Захисників: у Сергіївці відкрили Алею Слави (фоторепортаж)

Безжальні атаки Одеси у 2024 році: втрати, біль і незламний дух 2024 рік став роком нещадних та руйнівних обстрілів для Одещини. З перших хвилин новорічної ночі, коли дрони-камікадзе влучили в житлові будинки під бій курантів, до нищівних ракетних атак навесні й восени. Росія завдавала удари по цивільних об’єктах, спричиняючи смерті мирних жителів, дітей та рятувальників. «Одеське життя» згадує про найтрагічніші події, що сколихнули наше місту цього року, щоб показати масштаб руйнувань і довести, що, незважаючи ні на що, ми все ж вистоїмо. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 1040: ворог не залишає спроб прорватися на Покровському напрямку Сьогодні, у неділю, 29 грудня 2024 року, розпочалася тисяча сорокова доба з початку повномасштабної російсько-української війни. Про те, що відбувалося минулої доби на «найгарячіших» напрямках фронту та втратах ворога, читайте у традиційному короткому зведенні «Одеського життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Екс-спікерка Сил оборони Наталія Гуменюк «засвітилася» на новій посаді Екс-спікерка Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк знову з’явилася в інформаційному просторі і зараз представлена ​​як представник Головного управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ. Водночас офіційної інформації про її нову посаду поки що не надходило. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ