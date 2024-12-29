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На згадку про загиблих Захисників: у Сергіївці відкрили Алею Слави (фоторепортаж)

На згадку про загиблих Захисників: у Сергіївці відкрили Алею Слави (фоторепортаж)

У селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області відкрили Алею Слави на згадку про мешканців місцевої громади, які загинули в боях за свободу та незалежність України.

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Про це повідомили на сторінці Сергіївської громади у Facebook.

На урочистій церемонії відкриття Алеї Слави присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих воїнів та поклали квіти до меморіальних плит.

Алея Слави у Сергіївці-2

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Секретар Сергіївської селищної ради Артем Шевченко висловив щиру подяку всім, хто приєднався до створення Алеї та доклав максимум зусиль до її відкриття, а також зазначив, що відтепер це місце стало не лише меморіалом, а й символом об’єднання громади навколо спільної скорботи та прагнення миру.

Алея Слави у Сергіївці, на відкритті

На меморіальних плитах викарбувані імена 18 загиблих захисників. Це:

  • Чайка Дмитро Іванович;
  • Крайносвіт Максим Сергійович;
  • Грищенко Станіслав Володимирович;
  • Стойков Микола Іванович;
  • Базиленко Євген Борисович;
  • Сорокін Микола Іванович;
  • Іванов Валерій Ілліч;
  • Шуляков В’ячеслав Анатолійович;
  • Андріянов Олексій В’ячеславович;
  • Яровенко Сергій Валерійович;
  • Гончарук Микола Євгенович;
  • Шевельов Віктор Миколайович;
  • Колесник Олексій Юрійович;
  • Бондар Олександр Олександрович;
  • Шевченко Олег Васильович;
  • Баранюк Павло Борисович;
  • Швець Євген Володимирович;
  • Бистрика Андрій Олександрович.

Алея Слави у Сергіївці-3

Алея Слави у Сергіївці, урочисте відкриття

Алея Слави у Сергіївці-4

Раніше «Одеське життя» розповідала, чому в селі Знам’янка Одеської області подали заяву в поліцію на родичів загиблих воїнів.

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