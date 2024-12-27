Алея Слави в Одеській області: на родичів загиблих воїнів подали заяву в поліцію

Сумною історією в соцмережах поділилися донька загиблого військовослужбовця Тетяна Ковальова.

Родичі загиблих Захисників стверджують, що перші банери, встановлені місцевою владою на Алеї Слави, були низької якості, з недбало відредагованими фотографіями, що ображало пам’ять про полеглих воїнів.

Тетяна розповідає, що родини зверталися до сільради з проханням замінити банери з неякісними фото.

«Неодноразово рідні зверталися до сільської ради з проханням замінити або зняти банери. Спочатку я хотіла тільки змінити фото свого батька. До сільського голови телефонувала моя бабуся і особисто просила замінити, або взагалі зняти банер, якщо не хочуть замінити. Я писала пости в соцмережі і відмічала громаду, під моїми постами всі рідні погоджувалися зі мною, що ці банери тільки псують пам’ять про наших рідних. Сільський голова пообіцяла зняти банер мого тата, пообіцяли особисто моїй бабусі, зняли тільки на день і знову повісили, просто плюнули нам в обличчя», – пише Тетяна.

Не отримавши підтримки в цьому питанні від сільської ради, родини захисників вирішили зробити все самотужки – зібрали кошти та замінили банери. А старі – віднесли до сільради.

Але на Різдво, розповідає Тетяна, до її матері приїхав дільничний. Як з’ясувалося, сільська рада звернулася до правоохоронців через самовільну заміну банерів на Алеї Слави «невизначеними особами».

«Сільська рада написала заяву про самовільну заміну банерів на Алеї Слави «невизначеними особами», хоча всі прекрасно знають, що їх замінили самі рідні загиблих. Не знаю в кого рука підніметься написати заяву, на людей, які й так втратили найдорожче, що в них було», – пише донька загиблого воїна.

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Наостанок вона висловила сподівання, що сталося непорозуміння і сільська рада виправить цю ситуацію:

«Сподіваюся, це була помилка, тому прошу виправити і не доводити цю ситуацію до абсурду. Не маєте поваги до нас, поважайте, хоча б тих, хто ціною свого життя захищав вас. Не хотілося надавати цьому питанню розголосу, але ви чіпаєте найдорожче, що й так болить, і цей біль ніколи не згасне».

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