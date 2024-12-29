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В память о погибших Защитниках: в Сергеевке открыли Аллею Славы (фоторепортаж)

В память о погибших Защитниках: в Сергеевке открыли Аллею Славы (фоторепортаж)

В поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области открыли Аллею Славы в память о жителях местной громады, погибших в боях за свободу и независимость Украины.

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Об этом сообщили на странице Сергеевской громады в Facebook.

На торжественной церемонии открытия Аллеи Славы присутствующие минутой молчания почтили память погибших воинов и возложили цветы к мемориальным плитам.

Аллея Славы в Сергеевке-2

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Секретарь Сергеевского поселкового совета Артем Шевченко выразил искреннюю благодарность всем, кто присоединился к созданию Аллеи и приложил максимум усилий к ее открытию, а также отметил, что отныне это место стало не только мемориалом, но и символом объединения громады вокруг общей скорби и стремления к миру.

Аллея Славы в Сергеевке, на открытии

На мемориальных плитах отчеканены имена 18-ти погибших защитников. Это:

  • Чайка Дмитрий Иванович;
  • Крайносвет Максим Сергеевич;
  • Грищенко Станислав Владимирович;
  • Стойков Николай Иванович;
  • Базиленко Евгений Борисович;
  • Сорокин Николай Иванович;
  • Иванов Валерий Ильич;
  • Шуляков Вячеслав Анатольевич;
  • Андриянов Алексей Вячеславович;
  • Яровенко Сергей Валерьевич;
  • Гончарук Николай Евгеньевич;
  • Шевелев Виктор Николаевич;
  • Колесник Алексей Юрьевич;
  • Бондарь Александр Александрович;
  • Шевченко Олег Васильевич;
  • Баранюк Павел Борисович;
  • Сапожник Евгений Владимирович;
  • Быстрика Андрей Александрович.

Аллея Славы в Сергеевке-3

Аллея Славы в Сергеевке, торжественное открытие

Аллея Славы в Сергеевке-4

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, почему в селе Знаменка Одесской области подали заявление в полицию на родственников погибших воинов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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