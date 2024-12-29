В память о погибших Защитниках: в Сергеевке открыли Аллею Славы (фоторепортаж)

В поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области открыли Аллею Славы в память о жителях местной громады, погибших в боях за свободу и независимость Украины.
Об этом сообщили на странице Сергеевской громады в Facebook.
На торжественной церемонии открытия Аллеи Славы присутствующие минутой молчания почтили память погибших воинов и возложили цветы к мемориальным плитам.
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Секретарь Сергеевского поселкового совета Артем Шевченко выразил искреннюю благодарность всем, кто присоединился к созданию Аллеи и приложил максимум усилий к ее открытию, а также отметил, что отныне это место стало не только мемориалом, но и символом объединения громады вокруг общей скорби и стремления к миру.
На мемориальных плитах отчеканены имена 18-ти погибших защитников. Это:
- Чайка Дмитрий Иванович;
- Крайносвет Максим Сергеевич;
- Грищенко Станислав Владимирович;
- Стойков Николай Иванович;
- Базиленко Евгений Борисович;
- Сорокин Николай Иванович;
- Иванов Валерий Ильич;
- Шуляков Вячеслав Анатольевич;
- Андриянов Алексей Вячеславович;
- Яровенко Сергей Валерьевич;
- Гончарук Николай Евгеньевич;
- Шевелев Виктор Николаевич;
- Колесник Алексей Юрьевич;
- Бондарь Александр Александрович;
- Шевченко Олег Васильевич;
- Баранюк Павел Борисович;
- Сапожник Евгений Владимирович;
- Быстрика Андрей Александрович.
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