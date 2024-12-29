В память о погибших Защитниках: в Сергеевке открыли Аллею Славы (фоторепортаж)

Безжалостные атаки Одессы в 2024 году: потери, боль и несокрушимый дух 2024 год стал годом беспощадных и разрушительных обстрелов для Одессы – с первых минут новогодней ночи, когда дроны-камикадзе попали в жилые дома под бой курантов, до сокрушительных ракетных атак весной и осенью. Россия наносила удары по гражданским объектам, что приводило к смерти мирных жителей, детей и спасателей. «Одесская жизнь» вспоминает о самых трагических событиях, всколыхнувших наш городу в этом году, чтобы показать масштаб разрушений и доказать, что, несмотря ни на что, мы все же выстоим. ПОДРОБНЕЕ

Война, день 1040: враг не оставляет попыток прорваться на Покровском направлении Сегодня, в воскресенье, 29 декабря 2024 года, начались тысяча сороковые сутки с начала полномасштабной российско-украинской войны. О том, что происходило за минувшие сутки на самых «горячих» направлениях фронта и потерях врага, читайте в традиционной краткой сводке «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Экс-спикер Сил обороны Наталья Гуменюк «засветилась» на новой должности Экс-спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк снова появилась в информационном пространстве и сейчас представлена как «представитель Главного управления психологической поддержки персонала ВСУ». В то же время официальная информация о ее новой должности пока не поступала. ПОДРОБНЕЕ