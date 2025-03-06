Про це очевидці повідомляють у соцмережах.

За традицією на в’їзді до пляжу встановлений шлагбаум, що перекриває автівкам в’їзд, однак платити відтепер доведеться 50 гривень на годину. Для порівняння – торік сума становила 30 гривень.

Зазначимо, встановлення шлагбаумів, що перекривають автомобілям в’їзд до моря, цілком звичний і традиційний бізнес в Одесі. Часто такі спроби припиняли місцеві активісти.

Додамо, в Україні доступ до моря для всіх громадян – вільний. Про це йдеться у статті 13-й Конституції України, 60-й та 62-й статтях Земельного кодексу України та у 88-й статті Водного кодексу.

Але кидати машину в будь-якому зручному для вас місці, а тим паче в зеленій зоні, не можна. Її можна залишати згідно з Правилами дорожнього руху, зокрема на спеціально відведених місцях – парковках або стоянках. Так ось – плату, за законом, можуть брати тільки за послуги паркування, а не за проїзд під шлагбаумом як таким. При цьому в’їзд на парковку або стоянку, як правило, ним обладнується.