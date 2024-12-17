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На фронті загинув бойовий медик з Великодолинської громади

На фронті загинув бойовий медик з Великодолинської громади

17 грудня Великодолинська громада Одеського району провела в останню путь свого земляка – бойового медика Сергія Кулініча. Йому назавжди залишиться 29 років.

Про це повідомили у Великодолинській сільраді.

Бойовий медик механізованого батальйону Сергій Володимирович Кулініч героїчно віддав своє життя за свободу і незалежність нашої Батьківщини 9 грудня 2024 року.
Сергій Кулініч

Воїна поховали на Алеї Слави Молодіжненського кладовища в с. Молодіжне.

Вічна слава та світла пам’ять Герою. Його подвиг назавжди залишиться в наших серцях.

Під час виконання бойових завдань на фронті загинули жителі Ізмаїла – Родіон Юрійович Щегловітов і Володимир Володимирович Гребенюк.

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