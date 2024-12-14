На війні загинув актор – зірка українського кіно Яків Ткаченко

Про це у своєму дописі в Фейсбук повідомила редакторка видання “Детектор медіа” Олена Чиченіна.

З початком повномасштабного вторгнення Ткаченко пішов служити до територіальної оборони. Там отримав два поранення – від снайперського вогню та під час танкового обстрілу. Після цього демобілізувався, бо мав доглядати хвору матір. Але, згодом, актор повернувся на фронт у складі Третьої штурмової бригади.

“Я не уявляю свого життя без акторства. І воюю зокрема й за те, щоб мати можливість спокійно займатись улюбленою справою”, – казав Яків Ткаченко в одному зі своїх останніх інтерв’ю.

Актор мріяв про повернення до творчості після перемоги. Особливо хотів зіграти роль кошового отамана Івана Сірка.

“Це така цікава історична постать. Мені було б дуже цікаво втілити його на екрані”, – говорив Ткаченко.

Яків був не лише талановитим актором, але й глибоко розумів важливість правдивого відображення війни в мистецтві. “Війна – це некрасиво. Війною не можна пишатися”, – наголошував він, критикуючи надмірну героїзацію у воєнних серіалах.

Яків Ткаченко був яскравим характерним актором, якого глядачі запам’ятовували з першої появи на екрані. Він зіграв помітні ролі в українських фільмах:

“Припутні”

“Довбуш”

“Безславні кріпаки”

“Червоний”

“Ціна правди”

серіалі “Перевізниця”

В театрі виконував ролі:

«Король Лір» за п’єсою Вільяма Шекспіра — Едгар

«Лев узимку» за п’єсою Джеймса Голдмена — Річард

«Забути Герострата» Григорія Горіна — Герострат

«Дикун» Алехандро Касона — Хеліо

«Фігурант» Ігоря Афанасьєва — Макар

«Мир вашому дому» на збіркою «Тев’є-молочар» Шолом-Алейхема — Перчік

«Віяло леді Віндермір» за п’єсою Оскара Вайлда — Лорд Віндермір

«Дивна місіс Севідж» Джона Патріка — Ганібал

«Діти Ванюшина» Сергія Найдьонова — Костянтин

Читайте також: