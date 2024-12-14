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На війні загинув актор – зірка українського кіно Яків Ткаченко

На війні загинув актор – зірка українського кіно Яків Ткаченко

14 грудня 2024 року на війні з Росією загинув український актор театру та кіно Яків Ткаченко. Він був відомий за фільмами “Довбуш”, “Припутні”, “Червоний”.

Про це у своєму дописі в Фейсбук повідомила редакторка видання “Детектор медіа” Олена Чиченіна.

З початком повномасштабного вторгнення Ткаченко пішов служити до територіальної оборони. Там отримав два поранення – від снайперського вогню та під час танкового обстрілу. Після цього демобілізувався, бо мав  доглядати хвору матір. Але, згодом, актор повернувся на фронт у складі Третьої штурмової бригади.

“Я не уявляю свого життя без акторства. І воюю зокрема й за те, щоб мати можливість спокійно займатись улюбленою справою”, – казав Яків Ткаченко в одному зі своїх останніх інтерв’ю.

Актор мріяв про повернення до творчості після перемоги. Особливо хотів зіграти роль кошового отамана Івана Сірка.

“Це така цікава історична постать. Мені було б дуже цікаво втілити його на екрані”, – говорив Ткаченко.

Яків був не лише талановитим актором, але й глибоко розумів важливість правдивого відображення війни в мистецтві. “Війна – це некрасиво. Війною не можна пишатися”, – наголошував він, критикуючи надмірну героїзацію у воєнних серіалах.

Яків Ткаченко

Яків Ткаченко був яскравим характерним актором, якого глядачі запам’ятовували з першої появи на екрані. Він зіграв помітні ролі в українських фільмах:

  • “Припутні”
  • “Довбуш”
  • “Безславні кріпаки”
  • “Червоний”
  • “Ціна правди”
  • серіалі “Перевізниця”

Яків Ткаченко Яків Ткаченко

В театрі виконував ролі:

  • «Король Лір» за п’єсою Вільяма Шекспіра — Едгар
  • «Лев узимку» за п’єсою Джеймса Голдмена — Річард
  • «Забути Герострата» Григорія Горіна — Герострат
  • «Дикун» Алехандро Касона — Хеліо
  • «Фігурант» Ігоря Афанасьєва — Макар
  • «Мир вашому дому» на збіркою «Тев’є-молочар» Шолом-Алейхема — Перчік
  • «Віяло леді Віндермір» за п’єсою Оскара Вайлда — Лорд Віндермір
  • «Дивна місіс Севідж» Джона Патріка — Ганібал
  • «Діти Ванюшина» Сергія Найдьонова — Костянтин

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