«Хотів, щоб орків тут не було»: на війні загинув режисер із Ізмаїлу

Про трагічну звістку повідомив напередодні мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Він також розповів, що Юрій Михайлович Гулій – уродженець Слов’янська на Донеччині. У Луганську він здобув освіту спеціальності «Режисер-постановник», своє кохання зустрів в Одесі.

Спочатку молода сім’я жила в Слов’янську, але після російського вторгнення в Україну в 2014 році подружжя переїхало до Ізмаїла, рідного міста дружини Юрія. У них народилися син та дочка, яка цього року має стати першокласницею.

А 2022-го, після початку повномасштабної війни, Юрій Михайлович сказав дружині: «Я не чекатиму, поки вони прийдуть руйнувати і цей будинок», – і пішов захищати рідну землю.

Він побував у багатьох «гарячих точках», отримав поранення під Соледаром та Бахмутом і був упевнений, що має бути саме там, де найбільше затребуваний – там, де найважче. Був нагороджений відзнакою «Ветеран війни» (учасник бойових дій), Нагородою Президента України «За оборону України» та Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Сталевий хрест».

Він навіть встиг взяти участь у проекті «10 тупих питань», який збирав допомогу Захисникам та Захисницям. Інтерв’ю, в якому саме йому, розвіднику, ставлять питання, стало його першою режисерською роботою – і, як з’ясувалося, останньою…

«Мій чоловік дуже хотів, щоб орків тут не було, – каже дружина Юрія Михайловича. – Він зробив для цього все».

Юрія Гулія буде поховано на Алеї Слави на Новому цвинтарі в Ізмаїлі.

«Громада Ізмаїла, Ізмаїльська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття родині та близьким загиблого Захисника України. Розділяємо біль Вашої втрати… Вічна пам’ять та вічна слава Українському Воїну, який до останнього подиху захищав рідну Україну і право кожного з нас на життя!» – зазначив Андрій Абрамченко.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що лікар-ветеринар з Одеси Олексій Калугін віддав життя за свободу України.