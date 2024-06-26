У центрі Одеси обвалився балкон (фото)

В Одесі – черговий, якщо можна так сказати, «грох»: сьогодні вдень, 26 червня, у найісторичнішому центрі міста, на Великій Арнаутській, 107, обрушилася частина балкона.
Мимовільним свідком події став постійний автор «Одеського життя» Валерій Боянжу. Ось як виглядає місце обвалення:
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На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих.
А ось у травні цього року в результаті обвалу ліпнини старого будинку на вулиці Канатній постраждала жінка. Редакція «Одеського життя» продовжує пошуки постраждалої, щоб захистити її інтереси.
Нагадуємо: жінка, яка постраждала на Канатній 31 травня 2024 року, або люди, які її знають, можуть зв’язатися з редакцією «Одеського життя» за телефонами (048) 734-22-77, (048) 748-02-99 або за адресою редакції: вул. Маршала Говорова, 2, офіс 314.
Фото Валерія Боянжу