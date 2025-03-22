Обстеження узбережжя провели державні інспектори 20 березня 2025 року. На ділянці завдовжки 30 метрів були знайдені згустки невідомої речовини розміром 6–12 см. Водночас візуальних ознак забруднення морської води не зафіксували.
Фахівці відібрали зразки морської води для перевірки на вміст нафтопродуктів, а також проби забрудненої речовини разом із піском. Дослідження проводить Український науковий центр екології моря (УкрНЦЕМ).
Наразі встановлюється походження забруднення та можливі наслідки для екосистеми регіону.Раніше ми повідомляли, що сліди російського мазуту виявлено на ще одному одеському пляжі, а ще раніше сліди мазуту було виявлено на пляжі «Лузанівка» в Одесі.