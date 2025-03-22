Обследование побережья провели государственные инспекторы 20 марта 2025 года. На участке длиной 30 метров были найдены сгустки неизвестного вещества размером 6-12 см. В то же время визуальных признаков загрязнения морской воды не зафиксировали.

Специалисты отобрали образцы морской воды для проверки на содержание нефтепродуктов, а также пробы загрязненного вещества вместе с песком. Исследование проводит Украинский научный центр экологии моря (УкрНЦЭМ).

Сейчас устанавливается происхождение загрязнения и возможные последствия для экосистемы региона.

Ранее мы сообщали, что следы российского мазута обнаружены на еще одном одесском пляже, а еще раньше следы мазута были обнаружены на пляже «Лузановка»в Одессе.