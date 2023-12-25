На трасі Одеса-Рені затримали водія вантажівки: алкотестер зашкалив

Як повідомили у патрульній поліції Одеської області, про п’яного водія вантажівки DAF, яка створювала аварійні ситуації на дорозі, повідомили правоохоронцям автомобілісти.

Маючи номерний знак вантажівки та опис водія, патрульні зупинили порушника на трасі М-15 Одеса-Рені. Перевірка на стан сп’яніння показала, що водій сильно п’яний: алкотестер Drager зашкалив понад встановлений заводом виготовлювач діапазону вимірювань.

На водія патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (Управління транспортним засобом особою у стані сп’яніння) КУпАП.

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За 2023 рік патрульні поліцейські міста Ізмаїл виявили 266 водіїв, які керували транспортом у стані сп’яніння.

“Такий результат для Ізмаїла, у році, що минає, є рекордним!” – зазначили у поліції.