На трассе Одесса-Рени задержали водителя грузовика: алкотестер зашкалил

Патрульные Измаила остановили на трассе Одесса-Рени грузовик DAF, создающий аварийные ситуации. Тест водителя на алкоголь показал, что он превысил допустимую норму алкоголя в 25 раз.
Как сообщили в патрульной полиции Одесской области, о пьяном водителе грузовика DAF , который создавал аварийные ситуации на дороге, сообщили правоохранителям автомобилисты.
Имея номерной знак грузовика и описание водителя, патрульные остановили нарушителя на трассе М-15 Одесса-Рени. Проверка на состояние опьянения, показала, что водитель сильно пьян: алкотестер Drager зашкалил сверх установленного заводом изготовителя диапазона измерений.
На водителя патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.
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За 2023 год патрульные полицейские города Измаил обнаружили 266 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
«Такой результат для Измаила, в уходящем году, является рекордным!» — отметили в полиции.