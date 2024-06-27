На трассе Одесса – Рени водитель Mitsybishi сбил насмерть мужчину

По данным областного управления полиции, автопроисшествие произошло накануне вечером в Саратской ОТГ.

Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля Mitsybishi, двигаясь по трассе Одесса – Рени, в пределах села Заря совершил наезд на 59-летнего местного жителя, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм пешеход погиб.

Водителя проверили на состояние опьянения – выяснилось, что в момент ДТП он был трезв.

По факту ДТП начато криминальноле производство, в рамках которого авто поместили на штрафплощадку и назначили ряд экспертиз.

Следствие продолжается.

Напомним, вечером 26 июня в Одессе на перекрестке, на котором не работал светофор, автомобиль влетел в столб, чтобы избежать наезда на пешеходов, которых водитель вовремя не разглядел в темноте. В результате ДТП травмировались четыре человека, среди которых два ребенка.