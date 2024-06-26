В Одесі інкасаторський автомобіль на смерть збив чоловіка

Попередньо поліцейські встановили, що 61-річний водій інкасаторського автомобіля Volkswagen Transporter збив 73-річного чоловіка, коли той переходив дорогу в невстановленому місці. На жаль, від отриманих травм потерпілий загинув.

Водій буде перевірений на стан сп’яніння.

Слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області встановлює повні обставини події, після чого їй буде надано правову кваліфікацію.

У суботу, 23 червня, на вулиці Михайла Грушевського сталася ДТП, у якій загинула 9-річна дитина.