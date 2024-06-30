В Одесі 6 годин гасили масштабну пожежу на полях зрошення (відео, фото)

У суботу, 29 червня, у Пересипському районі Одеси понад 6 годин пожежники ліквідували велику пожежу – горіли поля зрошення.
Як розповіли у прес-службі обласного управління ДСНС, горіли суха трава, чагарники та очерети, вогонь поширювався з різних місць.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
До ліквідації пожежі залучалися 5 одиниць техніки та 21 пожежник від ДСНС Одещини, а також одна одиниця техніки та 4 особи особового складу від Комунальної установи «Рятівно-водолазної служби».
Нагадаємо, 29 червня, в Одесі гасили велику пожежу на схилах біля Траси здоров’я, біля пляжу прикордонників.