В Одесі 6 годин гасили масштабну пожежу на полях зрошення (відео, фото)

В Одесі 6 годин гасили масштабну пожежу на полях зрошення (відео, фото)

У суботу, 29 червня, у Пересипському районі Одеси понад 6 годин пожежники ліквідували велику пожежу – горіли поля зрошення.

Як розповіли у прес-службі обласного управління ДСНС, горіли суха трава, чагарники та очерети, вогонь поширювався з різних місць.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

В Одесі гасили масштабну пожежу

До ліквідації пожежі залучалися 5 одиниць техніки та 21 пожежник від ДСНС Одещини, а також одна одиниця техніки та 4 особи особового складу від Комунальної установи «Рятівно-водолазної служби».

Рятувальники гасять пожежу на полях у Пересипському районі Одеси, червень 2024 data-lazy-srcset=

Нагадаємо, 29 червня, в Одесі гасили велику пожежу на схилах біля Траси здоров’я, біля пляжу прикордонників.

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