Після чергової трагедії на трасі М-15 влада «закрила очі» на національні стандарти України

Чотири жертви дороги

Нагадаємо, що територією села Орлівка проходить траса міжнародного значення М-15. Житлові будинки знаходяться в безпосередній близькості до проїжджої частини, від дороги їх відокремлює вузький, близько 70-80 сантиметрів тротуар, причому, його побудовано лише з одного боку.

На дорозі – інтенсивний рух транспорту, у тому числі й великовантажного, який прямує на поромну переправу «Орлівка», до Ренійського порту та на міжнародний пункт пропуску «Рені». На рахунку цієї ділянки дороги вже чотири жертви.

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Мешканці села неодноразово порушували на рівні органу місцевого самоврядування питання безпеки – зустрічалися із мером, виносили проблему на розгляд депутатів.

Це дорога – не комунальна, вона державного значення, – прокоментував Ігор Плєхов. – Враховуючи численні скарги населення на те, що фури перевищують швидкість територією села, ми неодноразово зверталися до відповідних інстанцій. Зокрема, просили встановити камери відеоспостереження з фіксацією номерів машин, щоб водіїв можна було штрафувати. Громада була готова придбати такі камери. Проте вирішення питання затримувалось.

Мешканці заблокували рух

Після аварії з трагічними наслідками жителі Орлівки вийшли на акцію протесту і по суті перекрили рух трасою – вони ходили пішохідним переходом.

Селяни погодилися розблокувати рух тільки після того, як влада обіцяла негайно вжити заходів – встановити «лежачих поліцейських».

І справді, наступного ж дня, 26 липня товариство «Євродор», організація, що обслуговує цю ділянку траси М-15, пригнала техніку та привезла асфальт.

Чому це не можна було зробити раніше? Як пояснив Ігор Плєхов, згідно з пунктом 5.7 національного стандарту України ДСТУ 4123:2006, «Заборонено встановлювати елементи примусового зниження швидкості на автомобільних дорогах загального користування за межами населених пунктів та на магістральних вулицях».

Акція протесту та наміри мешканців і надалі діяти рішуче, змусили владу «заплющити очі» на чинні правила.

Чи вирішить «лежачий поліцейський» проблему?

Проте, на наш погляд, «лежачий поліцейський» – не найефективніший засіб впливу на безвідповідальних водіїв. Ще в ході ремонту траси на в’їзді до Орлівки було збудовано острівець напівовальної форми з вигином проїжджої частини – європейська практика, яка змушує водіїв знижувати швидкість і бути уважнішими за кермом. Однак, минаючи цей острівець, деякі водії знову тиснуть на газ та порушують швидкісний режим.

Нещодавно, у червні поточного року, Ренійська громада виділила зі свого бюджету 19,5 мільйона гривень у вигляді субвенції Одеському обласному управлінню Нацполіції для придбання понад 200 камер відеоспостереження, які мають бути встановлені на території громади і інтегровані в об’єднану систему відеоспостереження та відеоаналітики Нацполіції. Ці камери, що дозволяють зчитувати номери, дадуть можливість карати водіїв, які порушують правила дорожнього руху.

Сподіваємося, цей проект буде реалізовано на території Ренійської громади якнайшвидше.

Однак і відповідальність батьків, які зобов’язані забезпечувати безпеку малолітніх дітей, ніхто не скасовував.