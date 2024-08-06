На трасі Київ-Одеса обвалився міст – упав просто на вантажівку (фото)

Сьогодні, 6 серпня, на трасі Київ – Одеса біля Умані обвалився міст просто на вантажівку. Водій дивом залишився живим.
ДТП сталася на 208 кілометрі автодороги М-05 Київ – Одеса, біля Умані Черкаської області.
У телеграм-каналах повідомляють, що обвалився наземний пішохідний міст. Під конструкцією, що звалилася, опинилася вантажівка.
Повідомляється, що водій вантажівки не постраждав.
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У патрульній поліції України повідомляють, що рух автомобілів у напрямку Києва тимчасово перекрито. Патрульні забезпечують рух у реверсному режимі.