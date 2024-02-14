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Зіткнення з фурою і стовпом: унаслідок двох аварій на Одещині є загиблі та постраждалі

Зіткнення з фурою і стовпом: унаслідок двох аварій на Одещині є загиблі та постраждалі

Унаслідок нищівних аварій, які сталися на дорогах Одеської області у вівторок, 13 лютого, загинула жінка-водій і двоє людей дістали серйозні травми. Одна з постраждалих перебуває в комі.

Як повідомили в поліції Одеської області, 14 лютого близько 13-ї години в Ізмаїльському районі між селами Комишівка та Кислиці водій легковика “Chevrolet” не впорався з керуванням і, з’їхавши з дороги, влетів в опору ліній електропередач.

Унаслідок ДТП травмувалися водій та його пасажирка. Їх доправили до лікарні, де чоловікові діагностували численні переломи, а жінці – закриту черепно-мозкову травму, вона в комі.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він був сильно п’яний. Доза алкоголю в його організмі перевищувала допустиму норму більш ніж у 10 разів.

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Ще одна аварія за участю двох легковиків і вантажівки сталася на трасі Одеса – Рені поблизу села Великий Дальник.

Попередньо встановлено, що близько 13-ї години жінка-водійка автомобіля “Toyota RAV-4”, рухаючись у бік села Маяки, виїхала на зустрічну смугу для обгону попутного транспорту і зіткнулася з вантажівкою “Volvo”, яка рухалася назустріч. Легковик відкинуло на сусідню смугу, де він зіткнувся з легковиком “Skoda”.

Унаслідок ДТП водійка “Toyota RAV-4” загинула на місці події до приїзду “швидкої”. Пасажири не постраждали.

Повні обставини дорожньо-транспортних пригод встановлюються.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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