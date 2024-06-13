На стихийной свалке в Одессе на глазах экологов выгрузили фуру мусора (фото)

За мусор в Одессе будет отвечать новое коммуналное предприятие Отныне за мусор в городе будет отвечать специальное коммунальное предприятие «Администратор услуги по управлению бытовыми отходами». А директором новосозданного предприятия стал Александр Панчишин. ПОДРОБНЕЕ

Куяльницкий лиман: чудо природы, которое мы можем потерять навсегда История всемирно известного Куяльницкого курорта началась с рукописного и сохранившегося до наших дней документа: «Подписка Одесса. Июня 9-го дня 1833 года. Я, нижеподписавшийся, отставной Генерал-майор Князь Иван Семенович, сын Жевахов, соглашаюсь на предложение здешнего местного начальства, уступаю в пользу города из собственной моей земли около лимана, состоящей 6 десятин 135 квадратных саженей, для устройства на сем месте купален. Жевахов» ПОДРОБНЕЕ

Северное сияние над Одессой: это не чудо — это последствия войны Война не только калечит и забирает жизни людей, уничтожает экономику. В списке военных преступлений рашистов – огромный урон, нанесенный экологии нашей страны. О том, сможет ли украинская земля залечить свои раны, и какова цена прекрасных закатов и восходов, мы говорим с лидером общественной экоорганизации «Зеленый лист» биохимиком Владиславом Балинским. ПОДРОБНЕЕ