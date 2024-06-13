На стихийной свалке в Одессе на глазах экологов выгрузили фуру мусора (фото)

На стихийной свалке в Одессе на глазах экологов выгрузили фуру мусора (фото)

В Одессе прямо во время комиссионного обследования экологов одной из стихийных свалок в Пересыпском районе водитель грузового автомобиля сбросил отходы на этой территории. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Стихийную свалку бытовых, строительных отходов, отработанных шин и люминесцентных ламп обнаружили 6 мая на территории II-го Локомотивного переулка.

Читайте также: За мусор в Одессе будет отвечать новое коммуналное предприятие

7 июня по инициативе инспекции Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета для обследования территории прибыла комиссия, состоящая из представителей экоинспекции, городской власти и полиции.

стихийная свалка
стихийная свалка
стихийная свалка
стихийная свалка

«Однако, наглость нарушителей не имеет предела! Прямо во время комиссионного обследования водителем грузового автомобиля произведен сброс отходов на обследуемой территории», — отметили экологи.

стихийная свалка

По результату обследования свалки Пересыпской районной администрации поручено привести территорию в надлежащее состояние.

Кроме того в Одесский горсовет направлено письмо с рекомендацией принять меры по ликвидации несанкционированных свалок, а также обеспечение недопуска грузовой техники и автомобильного транспорта, осуществляющих сброс отходов.

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua