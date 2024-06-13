На стихийной свалке в Одессе на глазах экологов выгрузили фуру мусора (фото)

В Одессе прямо во время комиссионного обследования экологов одной из стихийных свалок в Пересыпском районе водитель грузового автомобиля сбросил отходы на этой территории. Нарушитель привлечен к административной ответственности.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
Стихийную свалку бытовых, строительных отходов, отработанных шин и люминесцентных ламп обнаружили 6 мая на территории II-го Локомотивного переулка.
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7 июня по инициативе инспекции Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета для обследования территории прибыла комиссия, состоящая из представителей экоинспекции, городской власти и полиции.
«Однако, наглость нарушителей не имеет предела! Прямо во время комиссионного обследования водителем грузового автомобиля произведен сброс отходов на обследуемой территории», — отметили экологи.
По результату обследования свалки Пересыпской районной администрации поручено привести территорию в надлежащее состояние.
Кроме того в Одесский горсовет направлено письмо с рекомендацией принять меры по ликвидации несанкционированных свалок, а также обеспечение недопуска грузовой техники и автомобильного транспорта, осуществляющих сброс отходов.