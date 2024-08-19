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В Одеській області біля смітника виявили жахливу знахідку

В Одеській області біля смітника виявили жахливу знахідку

В одному з мікрорайонів Арцизу місцеві жителі почули несамовиті крики дворових кошенят, яких підгодовують. Після чого на них чекала страшна знахідка: біля смітника лежали шкурки двох кошенят і мордочка одного з них. За фактом жорстокого поводження з тваринами поліція розпочала перевірку.

Про подію, яка просто не вкладається в голові нормальної людини, журналістам розповіла місцева мешканка Світлана Вічева, повідомляє видання «Юг.Today».

Вона повідомила, що кошенят забиває бездомний, який ходить містом та дворами.

Жінка щодня підгодовує кошенят біля смітника у своєму мікрорайоні. Якось, коли Світлана викидала сміття, до неї підійшов чоловік і спитав, чи може він взяти цих кошенят, щоб ті у нього щурів ловили. Жінка заборонила йому це робити і намагалася його прогнати, бо вже чула від знайомих про подібні прохання цієї людини.

Місцеві жителі не сумніваються, що тварин убив саме він.

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У поліції Одеської області вже відреагували та розпочали перевірку викладених фактів.

Повідомляється, що 19 серпня, під час моніторингу інтернет-ресурсів, правоохоронці виявили новину про те, що в Арцизі, на сміттєзвалищі, чоловік забиває бездомних кошенят.

Водночас до територіального підрозділу поліції заяв та повідомлень про жорстоке поводження з тваринами не надходило.

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