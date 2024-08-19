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В Одесской области возле мусорки обнаружили жуткую находку

В Одесской области возле мусорки обнаружили жуткую находку

В одном из микрорайонов Арциза местные жители услышали душераздирающие крики дворовых котят, которых подкармливают. После чего их ждала страшная находка: возле мусорника лежали шкурки двух котят и мордочка одного из них. По факту жестокого обращения с животными полиция начала проверку.

О происшествии, которое просто не укладывается в голове нормального человека, журналистам рассказала местная жительница Светлана Вичева, сообщает издание «Юг.Today».

Она сообщила, что котят забивает бездомный, который ходит по городу и во дворах.

Женщина ежедневно подкармливает котят возле мусорника в своем микрорайоне.  Однажды, когда Светлана выбрасывала мусор, к ней подошел мужчина и спросил, может ли он взять этих котят, чтобы те у него крыс ловили. Женщина запретила ему это делать и пыталась его прогнать, потому что уже слышала от знакомых о подобных просьбах этого человека.

Местные жители не сомневаются, что животных убил именно он.

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В полиции Одесской области уже отреагировали и начали проверку изложенных фактов.

Сообщается, что 19 августа, в ходе мониторинга интернет-ресурсов, правоохранители обнаружили новость о том, что в Арцизе, на свалке, мужчина забивает бездомных котят.

Вместе с тем в территориальное подразделение полиции заявлений и сообщений о жестоком обращении с животными не поступало.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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