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Підвал багатоповерхового будинку: чи він безпечний як сховище?

Підвал багатоповерхового будинку: чи він безпечний як сховище?

Вимогою відчиняти підвали багатоповерхівок під час повітряних тривог нікого не здивувати. Люди можуть використовувати підвали багатоквартирних будинків як укриття. Але чи придатні вони для цього?

Чи придатний підвал як сховище

Укриття від обстрілів у підвалі багатоквартирних будинків розумне лише у випадках, коли поблизу немає обладнаних сховищ. Ті, хто вимагає відкривати підвали під час обстрілів і використовувати їх як сховища, зазвичай не беруть до уваги той факт, що підвали призначені для розміщення мереж водо- та теплопостачання, а не для перебування там людей.

За 50-60 років експлуатації чогось тільки не з’явилося під будинками: туди розширювали свої підвали автори прибудов на перших поверхах, виводили різні комунікації, розміщували прилади. Тому, спускаючись у такий підвал, люди дуже ризикують отримати удар струмом. І він може виявитися смертельним.

— Сьогодні не можна вважати безпечним сховищем підвал під висоткою, якщо його не перевірили на електробезпеку, — пояснює голова правління Асоціації Одеський житловий союз Євгеній Мальнев. – Є багато способів таку безпеку забезпечити, але це треба обов’язково робити до того, як у підвал під час повітряних тривог почнуть люди спускатися.

Поточний стан сховищ у підвалах

Дійсно, прагнучи збільшити номінальну кількість укриттів та сховищ, влада залишила поза увагою питання безпеки. Тим більше, що підвищена температура та вологість, властиві старим підвалам, ще більше збільшують ризик отримати удар струмом.

Та й пліснява з грибками, що влаштувалися у вологих підвалах, забезпечать людям зі слабкими бронхами та легкими різке загострення всіх хронічних недуг. Приходити до тями після відвідування такого підвалу доведеться довго.

Тобто підвал багатоповерхівки, щоб стати укриттям, спочатку має бути приведений у належний порядок – перевірено на електробезпеку, прибрано, забезпечено вентиляцією. Без проведення перерахованих заходів безпечним укриттям він не стане і краще не спускатися в нього.

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Світлана Іванівна Комісаренко
Світлана Комісаренко ПРОФІЛЬ

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