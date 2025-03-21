Інцидент стався вранці 21 березня в популярному районі Одеси — на Аркадійській алеї. За інформацією ДСНС, вогонь спалахнув у приміщенні ресторану, але рятувальники швидко прибули на місце події. Завдяки їхнім діям полум’я не перекинулося на сусідні будівлі, що могло б ускладнити ситуацію.

Для ліквідації пожежі залучали значні сили: три одиниці техніки та 18 вогнеборців. Робота рятувальників тривала недовго, і вже незабаром небезпеку було усунуто. Наразі фахівці з’ясовують, що саме стало причиною загорання — розглядаються різні версії, від технічних несправностей до людського фактора.

На щастя, обійшлося без жертв і травмованих. Матеріальні збитки, завдані пожежею, ще підраховують. У ДСНС зазначили, що остаточні висновки будуть оприлюднені після завершення перевірки. Додаткові деталі події поки не розголошуються.Раніше ми повідомляли, що в Одесі презентували книгу про Аркадію.