За інформацією обласного управління ДСНС, пожежа сталася на підприємстві на вулиці Церковній. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику, до гасіння займання були залучені 8 одиниць техніки та 30 пожежних, уточнили рятувальники.
На місці пожежі врятовано людину – її передали медикам.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
Раніше на алеї в одеській Аркадії загорівся ресторан.
Також «Одеське життя» розповідало, до яких жахливих наслідків призвела масштабна пожежа у Кілійській громаді Одеської області, де через підпал загорівся очерет на озері Китай.