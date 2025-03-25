Пожар в одесском швейном цехе
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За інформацією обласного управління ДСНС, пожежа сталася на підприємстві на вулиці Церковній. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику, до гасіння займання були залучені 8 одиниць техніки та 30 пожежних, уточнили рятувальники.

В Одесі горів швейний цех

Рятувальники на місці пожежі в Одесі, 25 березня 2025

На місці пожежі врятовано людину – її передали медикам.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Раніше на алеї в одеській Аркадії загорівся ресторан.

Також «Одеське життя» розповідало, до яких жахливих наслідків призвела масштабна пожежа у Кілійській громаді Одеської області, де через підпал загорівся очерет на озері Китай.

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