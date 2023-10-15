Як заготівля деревини обернулася для мешканця Одеської області судом та покаранням

Як повідомили в обласному управлінні поліції, 27-річного громадянина викрили ще на початку січня цього року співробітники сектору водної поліції та оперативно-розшукового відділу морської охорони під час спільних профілактичних заходів на території Національного природного парку.

Чоловік, не маючи спеціального дозволу на використання лісових ресурсів на території заповідника спиляв та завантажив у свій автомобіль із причепом три дерева – дуб, скумпію та клен діаметром від 6 до 37 см. У нього вилучили бензопилу та авто з вирубаною деревиною. Було розпочато кримінальне провадження.

За результатами судової інженерно-екологічної експертизи сума завданих «лісорубом» збитків становила понад 11 тис. гривень.

Свою провину чоловік визнав. Суд засудив його до штрафу 25,5 тис. гривень. Крім того, він був зобов’язаний відшкодувати завдані державі збитки та сплатити витрати на залучення експертів у розмірі трохи більше 8300 гривень.

Незаконно видобуту деревину передали Ізмаїльському лісгоспу, автомобіль із причепом повернули власнику, а знаряддя порубки конфісковано у власність держави.

Нагадаємо, раніше на Одещині рибалка забороненим знаряддям. нарибалив на півмільйона гривень.