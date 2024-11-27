На півдні Одеської області планують відновити будівництво водогону

Про це повідомили у прес-службі Ізмаїльської РДА.

Проблема з водопостачанням в Одеському регіоні існує дуже давно. Часто люди користуються водою з колодязів, яка не відповідає санітарним нормам. Особливо складною ситуація залишається в південних районах – Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському.

На сьогодні 27 населених пунктів із 52 залишаються без централізованого водопостачання. Відсутність якісної питної води негативно впливає на життя жителів: зростають ризики інфекцій, збільшується кількість онкологічних хвороб.

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Розпочате 2021 року будівництво Суворовського та Болградського водогонів могло б забезпечити водою 17 населених пунктів. Але завершити проєкт завадила війна: до початку повномасштабного вторгнення вдалося побудувати 13,1 км водогону, включно з проходом під озером Китай.

Учора, 26 листопада, перша заступниця Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко з робочим візитом відвідала Ізмаїльський район. Основна мета поїздки – пошук рішень для забезпечення жителів якісною питною водою.

Перший заступник голови Ізмаїльської РДА Сергій Проданов зазначив, що якісне водопостачання є критично важливим для збереження населення в селах району. Він підкреслив, що цей проєкт має насамперед соціальне, а не комерційне значення.

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За словами голови Кілійської міської ради В’ячеслава Чернявського, місцевий бюджет не має достатніх коштів на модернізацію водогону. Тому необхідно залучити державне фінансування та інвесторів.

Нагадаємо, у Подільську Одеської області послуги водопостачання та водовідведення подорожчали на 70%.