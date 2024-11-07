В Арцизі вперше за 20 років реконструюють очисні споруди

В Арцизі стартувала реконструкція очисних споруд, які були побудовані ще 1967 року. Через скидання неочищених стоків у місцеві водойми під загрозою опинилися екологія регіону та Чорне море.
Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
За його словами, Арцизька громада тривалий час стикалася з екологічними проблемами через несправні очисні споруди. А їхній ремонт не проводився вже два десятиліття.
Проєкт реконструкції очисних споруд стартував 10 жовтня 2024 року.
Нові очисні каналізаційні споруди дадуть змогу:
зупинити забруднення водойм;
знизити вплив на клімат завдяки енергоощадним технологіям;
забезпечити надійну систему очищення води для майбутніх поколінь.
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Олег Кіпер повідомив, що 69 мільйонів грн на реалізацію проєкту Арцизька громада отримала від Європейського інвестиційного банку та уряду України завдяки Програмі з відновлення України.
Ще 13 млн грн буде сплачено з місцевих бюджетів Одеської області та Арцизької громади.