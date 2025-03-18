Зараз час для медійного хайпу

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що наразі західні медіа схильні «фантазувати про переговори» і видавати це за інсайди, посилаючись на анонімні джерела.

«Зараз для західних медіа неймовірний час – можна фантазувати про переговори, аналізувати та видавати це за інсайди з посиланням на кілька анонімних джерел. Плодити концепції, які здебільшого не стають реаліями переговорного процесу, але завжди можна сказати, що «лежало на столі, просто не домовилися»», – написав Коваленко в Телеграм.

Так керівник ЦПД відреагував на інформацію, яку в понеділок, 17 березня, поширило видання Semafor. Видання написало, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість визнати тимчасово окупований Крим російською територією в рамках будь-якої мирної угоди про припинення війни.

Сьогодні в соцмережах розганяють статтю NYT , де йдеться про те, що «Трамп може погодитися передати порт Одеси під контроль рф». Зазначається, що неназвані «українські чиновники» переймаються, що під час діалогу США та РФ можуть «розглядатися територіальні претензії Путіна, можливо, з портом Одеса».

«Знову якісь невідомі джерела, інсайди, хайп. Такого, як і казав, багато і буде далі теж немало. Але з реальністю такі вкидання переважно не мають нічого спільного», – прокоментував Коваленко.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку ворог здійснив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Курдюмівки.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 25 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Діліївки та Леонідівки.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 14 атак загарбників у районах Олексіївки, Привільного та Костянтинополя, а також у бік Веселого та Розливу.

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 18 атак загарбників.

Сили оборони України за останню добу мали успіхи в бойових зіткненнях на Торецькому напрямку фронту. Водночас і у ворога там були просування, а також у районі Великої Новосілки та на заході Запорізької області.

Про це повідомляється у зведенні Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики посилаються на геолокаційні кадри, опубліковані 15-17 березня.

Згідно з ними, ЗСУ нещодавно просунулися вздовж вулиці Донецької в північній частині міста Торецьк на Донеччині. У той час як російські війська мали просування на південь від Леонідівки (на південний захід від Торецька).

Згідно з геолокаційними кадрами від 17 березня, ЗС РФ просунулися на південь від Привольного (на захід від Великої Новосілки) на Новопавлівському напрямку фронту.

Крім цього, в ISW зазначають, що на заході Запорізької області російські війська нещодавно просунулися в центрі Малих Щербаків (на північний захід від Работиного).

Втрати ворога на ранок 18 березня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, один засіб ППО, три засоби ракетних військ та артилерії російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1560 осіб.

Втрати ворожої техніки за добу: