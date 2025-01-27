Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, це рішення було ухвалено після перевірки, яка виявила, що продовження дії договорів є невідповідним сучасним умовам.

Так, у 2020-2021 роках Казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» провело тендери та уклало угоди з підрядниками на будівництво базової станції «Зміїний», яка мала забезпечувати безпеку мореплавства та зв’язок під час надзвичайних ситуацій. Фінансування мало здійснюватися з державного бюджету.

Однак через повномасштабне вторгнення Росії острів Зміїний потрапив до переліку зон активних бойових дій, що унеможливило виконання робіт. Попри це, дію договорів продовжували на 2023 і 2024 роки, створюючи ризик неефективного використання бюджетних коштів.

Прокуратура вказала, що кошти державного бюджету мають бути спрямовані на оборону, відновлення інфраструктури та допомогу переселенцям, а не на проєкти, які неможливо реалізувати. Після втручання прокуратури договори було розірвано, і витрати держави вдалося уникнути.

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