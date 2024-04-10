На одній із вулиць Одеси з 10 квітня закрили проїзд: причина

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

У зв’язку з проведенням філією “Інфоксводоканал” аварійно-відновлювальних робіт водопроводу, буде заборонено рух транспортних засобів по вул. Житомирській – на ділянці від вул. Житомирської, 1 до Іванівського шляхопроводу.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 квітня, у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу 10 квітня 2024 року з 09:00 до 20:30 частина споживачів залишиться без води.