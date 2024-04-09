Завтра, 10 квітня, частина Одеси залишиться без води – адреса

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:
10 квітня 2024 року з 09:00 до 20:30 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Давида Ойстраха, 4-26 та 3-17;
- Генерала Бочарова, 21-25;
- Жоліо Кюрі 20-24.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.