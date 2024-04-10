На одной из улиц Одессы с 10 апреля закрыли проезд: причина

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В связи с проведением филиалом «Инфоксводоканал» аварийно-восстановительных работ водопровода, будет запрещено движение транспортных средств по ул. Житомирской — на участке от ул. Житомирской, 1 до Ивановского путепровода.

Напомним, что сегодня, 10 апреля, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 10 апреля 2024 года с 09:00 до 20:30 часть потребителей останется без воды.