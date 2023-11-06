На одной из центральных улиц Одессы вводят одностороннее движение

В Одессе по улице Канатной возвращают одностороннее движение транспорта. В настоящее время коммунальщики устанавливают соответствующие дорожные знаки и наносят дорожную разметку.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
В сообщении говорится, что ранее в связи с ограничением движения по ул. Канатной от ул. Семинарской до ул. Пироговской было введено двустороннее движение транспорта.
Однако ограничение снято и внедряется новая схема движения. Теперь по ул. Канатной от ул. Пироговской к проспекту Гагарина для транспортных средств вводится одностороннее движение по двум полосам. Также на участке улицы есть обособленная двусторонняя велополоса, идущая с левой стороны по ходу движения транспорта.
Итак, по ул. Канатную (угол Пироговской) можно заезжать снова из двух полос.
В настоящее время продолжаются работы по установлению соответствующих знаков дорожного движения и нанесению дорожной разметки, —
сообщили в горсовете.
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