Новости Одессы и Одесской области

На одной из центральных улиц Одессы вводят одностороннее движение

На одной из центральных улиц Одессы вводят одностороннее движение

В Одессе по улице Канатной возвращают одностороннее движение транспорта. В настоящее время коммунальщики устанавливают соответствующие дорожные знаки и наносят дорожную разметку.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

В сообщении говорится, что ранее в связи с ограничением движения по ул. Канатной от ул. Семинарской до ул. Пироговской было введено двустороннее движение транспорта.

Однако ограничение снято и внедряется новая схема движения. Теперь по ул. Канатной от ул. Пироговской к проспекту Гагарина для транспортных средств вводится одностороннее движение по двум полосам. Также на участке улицы есть обособленная двусторонняя велополоса, идущая с левой стороны по ходу движения транспорта.

Схема руху на Канатній

Итак, по ул. Канатную (угол Пироговской) можно заезжать снова из двух полос.

В настоящее время продолжаются работы по установлению соответствующих знаков дорожного движения и нанесению дорожной разметки, —

сообщили в горсовете.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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