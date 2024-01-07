Новини Одеси та Одеської області

На Одесу та область насувається негода: як працюватимуть школи та садки

На Одесу та область насувається негода: як працюватимуть школи та садки

За прогнозами, у період з 7 по 9 січня в Одесі та Одеській області можливі складні погодні умови. У зв’язку з цим батькам школярів слід бути готовими до того, що школи тимчасово перейдуть на дистанційне навчання.

Про це повідомила голова департаменту освіти одеської мерії Олена Буйневич.

«Шановні батьки і колеги, ми готуємось до можливого переходу на дистанційне. У разі несприятливих погодних умов, просимо утриматись від переміщень вулицями. Класні керівники повідомлять про підключення до онлайн-уроків»,

– написала чиновниця у себе у Facebook.

Вона також додала, що дитячі садки у ці дні прийматимуть дітей у режимі чергових груп.

«Повторюю: у разі дійсно негоди, якщо пересуватися вулицями буде небезпечно. Тож чекаємо додаткових повідомлень зі школи та садочка і дивимось на погоду»,

– додала Буйневич.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 7 січня, в Одесі та області може різко погіршитися погода. За прогнозами синоптиків, можливий мороз, ожеледиця, налипання мокрого снігу та сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Фото 24 каналу

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати