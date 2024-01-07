На Одесу та область насувається негода: як працюватимуть школи та садки

Про це повідомила голова департаменту освіти одеської мерії Олена Буйневич.

«Шановні батьки і колеги, ми готуємось до можливого переходу на дистанційне. У разі несприятливих погодних умов, просимо утриматись від переміщень вулицями. Класні керівники повідомлять про підключення до онлайн-уроків»,

– написала чиновниця у себе у Facebook.

Вона також додала, що дитячі садки у ці дні прийматимуть дітей у режимі чергових груп.

«Повторюю: у разі дійсно негоди, якщо пересуватися вулицями буде небезпечно. Тож чекаємо додаткових повідомлень зі школи та садочка і дивимось на погоду»,

– додала Буйневич.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 7 січня, в Одесі та області може різко погіршитися погода. За прогнозами синоптиків, можливий мороз, ожеледиця, налипання мокрого снігу та сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Фото 24 каналу