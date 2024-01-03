Погода у січні-2024: в Одесі буде мороз?

Згідно з прогнозами на найближчі дні, тепла погода в Одесі протримається лише до 7 січня, а вже з понеділка, 8 січня, температура повітря знизиться до 8-11 градусів нижче за нуль. Щоправда, по-справжньому холодно буде лише вночі.

Нагадаємо, раніше фахівці навчально-наукового гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету розповіли «Одеському життю» про прогнози цієї зими.

Так, за прогнозами метеорологів, зима в Одеському регіоні швидше за все буде теплою. А сніг якщо й випадатиме, то не затримається. При цьому збільшиться кількість небезпечних стихійних явищ – зледеніння та ожеледиці.

Попередньо, мокрий сніг, можливий 7, 11, 13, 19, 23, 26 та 27 січня. А ось 12 січня може випасти “справжній” сніг. Дні будуть похмурими, майже без прояснень.

Опадів, за даними синоптиків, не очікується 10, 22, 15, 16, 17, 18,20, 22, 23, 24, 25 28, 29, 30 та 31 січня.

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